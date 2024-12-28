民眾黨弱化會歸隊藍綠？簡煥宗：沒那麼簡單

民進黨籍高雄市議員簡煥宗。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月28日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨主席柯文哲因京華城等四大案，26日被以圖利、收賄等四大罪名起訴求刑高達28年6個月，27日以新台幣3千萬交保。是否會影響藍綠三黨的選票移動？民進黨籍高雄市議員簡煥宗接受中評社訪問認為，支持民眾黨的人主要還是淺藍，可能會流失一部分，但藍不見得好爭取，綠也非想搶就搶得過來，要先檢討2024大選綠流失很多年輕票，因此若藍沒辦法吃掉，可能就變成不表態，就看接下來民調如何變化。



簡煥宗，東海大學哲學系、中山大學人力資源管理研究所碩士。民進黨籍高雄市議員，曾任陳菊“勞委會”時期秘書及陳菊高雄市長時期的市長室秘書，屬鐵桿菊系。



對於未來政治光譜影響，簡煥宗表示，台灣政治生態基本上還是像美國，由兩大黨彼此去制衡對抗，第三政黨的部分，過去外界期待的親民黨、台聯、時代力量都泡沫化沒了，基進黨也剩少數幾%，政治環境反映在民眾投票行為上面，所以大概比較看起來，第三黨要成為關鍵少數必須要視當下政治氣氛。



簡煥宗表示，不可諱言，2024大選的“總統”票到政黨票的投票數，民眾黨表現得非常突出。不過，民眾黨主要的論述就是“藍綠一樣爛”，但是今天出這個事情後，立足點與力道會削弱，很多東西在起訴書上寫得很清楚，比較理性的人會覺得，好像也不是講的那樣子，可能就會有一些支持者跑掉。



白營支持者會怎麼跑？簡煥宗表示，基本上他觀察支持民眾黨的人，比較多還是淺藍，應該會往藍的那邊靠，就看藍有沒有辦法完全吃到，不然就是會趨於類似不表態或類似中間選民的情況。

