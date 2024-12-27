柯文哲回新竹探望父親　找妹妹看眼科

柯文哲在今日傍晚6時許在妹妹柯美蘭陪同下步出診間。（照片：民眾提供） 中評社新竹12月27日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲27日交保回台北住處短暫停留後，便搭車到台大醫院新竹醫分院探望因病住院的柯爸柯承發。柯在下午受訪時曾自爆羈押期間在台北看守所內看了很多書，因燈光昏暗導致眼睛痛，他今日到醫院探望父親時，也順道看了眼科，並由胞妹、台大醫院新竹分院眼科醫師柯美蘭親自看診。



柯文哲今日交保後在台北住處門口受訪時回憶在台北看守所的生活表示，很久沒有時間讀這麼多書，但裡面風很大、燈光很暗，讀書10幾個鐘頭覺得頭很痛、眼睛酸痛，也特別感謝小草無怨無悔支持，有時他被提訊出來已經很晚了，甚至下雨天也有人在路邊舉牌像他表達支持，他會用正面力量來面對是是非非。



柯文哲在台北住處短暫停留後，便和妻子陳佩琪搭車離開住處，兩人先到台北看守所領取私人物品後，便直奔台大醫院新竹分院探望柯爸。柯約在傍晚5時06分抵達，在民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠和新竹市議員李國璋的陪同下進入醫院，兩人並未受訪。



傍晚約6時許，有民眾目擊柯文哲在陳佩琪陪同下去看眼科，並由柯美蘭親自看診。根據民眾拍下的影片可以看出，穿著醫師袍的柯美蘭陪同柯文哲與陳佩琪一起走出診間並搭乘電梯上樓，柯美蘭邊走邊跟柯文哲說話，還比起手勢看起來似乎在說明什麼。



柯文哲和陳佩琪則是在醫院停留約1.5小時後，直到傍晚約6時34分才離開，柯離去時面對媒體詢問時仍不發一語，現場則有小草到場高喊“阿北加油，柯文哲加油”，陳則親切回應說了聲“謝謝”，而柯僅點頭致意，沒有再發言。