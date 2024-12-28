中評觀察：柯文哲大復活還是要靠藍白合作

柯文哲27日下午返抵台北市大安區的住家，家人已經備好火爐擺在大門外，讓柯P跨過去除霉運。（中評社 資料照） 中評社台北12月28日電（評論員 林淑玲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城等四大案，遭台北地檢署以圖利、收賄等四大罪名起訴合計求刑28年6個月，在羈押114天後終於在27日交保。由於起訴書未指出柯收賄金流，缺乏一槍斃命證據，勢必纏訟多時；接下去更受矚目的應是政治效應，柯未必沒有滿血復活的機會，民眾黨要站起來，最終還是要靠藍白合作，團結抗綠。



台北地檢署26日公佈柯文哲起訴書後，引起很大爭議，說柯收賄新台幣1500萬，但無金流；把政治獻金當賄款引發議論。針對起訴書出現大量無關案情內容，曾被約詢的前白委蔡壁如即爆料她總共去做了兩次證人，第一次12小時，第二次7、8個小時，檢方大部分都在問一些她與柯在生活上面的日常對話，相關內容與案情無關，她多次表達抗議。檢方因而被質疑到底是在辦案，還是政治偵防？到底是檢察署，還是戒嚴時期的警總復辟？



尤其柯文哲被求刑28年半，民進黨“立院”黨團總召柯建銘直呼“很明顯是無期徒刑”，遭民眾黨總召黃國昌怒轟無恥。老柯說的可能是綠營人的心裡話，難怪國際媒體都把柯案焦點放在民進黨對政治對手的整肅。今年的大選1月投票，賴520上任，柯文哲9月初就被羈押了，一押就是114天。27日柯文哲交保，檢方不服提抗告更引發議論；四大案偵結求重刑28年半，還要繼押？28年半已近無期徒刑，難道還不夠重，要再把柯抓回去，續押續查，比無期更重就是死刑了？

