中評關注：綠營追打傅冬菊計劃　分化藍白

柯文哲昨天交保返家，北檢起訴書有強烈政治含義。（中評社 資料照） 中評社台北12月28日電（記者 黃筱筠）台北地檢署26日公布的台灣民眾黨主席柯文哲起訴書揭露，柯文哲啟動傅冬菊計劃，列出民眾黨要接觸的政⼆代名單，再逐⼀處理。綠委昨天受訪也特別點出這一點，還提及國共內戰的過去比喻藍白之間，很明顯在加油添火。綠營不放棄讓藍白產生嫌隙的機會，只要打破藍白合作局面，民進黨在“立法院”才能夠有突破口，否則就是被藍白壓著，無法推動任何法案。



台北地檢署26日起訴民眾黨主席柯文哲並求刑28年6月，起訴書揭露柯大選失利後，為了厚植政治實力，以大陸名將之女名義，實施“傅冬菊”計劃，延攬政二代以反向影響其父母。而且起訴書還評論“顯見柯文哲積極謀取政治、經濟資源的企圖甚明 。”



這段對話會在起訴書裡面露出，跟案情關係不大，檢察官會特別節錄出來，有很高的政治用意。但檢察官辦案，卻知道這段話能夠帶來政治效應，且是目前民進黨最需要裂解藍白合作，是否經過高人指點？



柯文哲遭起訴，外界已在謠傳“今天民眾黨，明天國民黨”，連國民黨“立委”也都認同這段話。因此若藍白之間還因為起訴書內容遭到分化，那是壯大民進黨在“國會”的力量，更不利在野黨情勢，下一位誰會被司法調查都不知道。



而且起訴書內容中，該計劃特別點出“張嘉郡已見過，下一個找他弟弟”。國民黨前雲林縣長張榮味女兒、“立委”張嘉郡昨天受訪澄清只是在一個朋友辦公室有遇過，特別把雲林張家張嘉郡點出來，是否刻意要牽扯的“立法院長”韓國瑜，以韓國瑜與雲林張家地方勢力關係來凸顯。不僅分化藍白，更有圖顯韓國瑜與國民黨之間的分歧。就如民進黨每次朝野協商都突出，韓國瑜與國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁之間的問題，每次都嗆傅崐萁不聽韓國瑜的意見等。因此，北檢起訴書內容提及這段對話，以及這個計劃，政治企圖非常明顯。

