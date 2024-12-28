卓榮泰連2天在高雄　鋪舞台襯陳其邁

卓榮泰與陳其邁同看一份紙本簡報。（行政院提供） 中評社高雄12月28日電（記者 鄭羿菲）賴清德上任後，民進黨內中生代接班梯隊人選始終是話題，其中又以任期到2026年的高雄市長陳其邁最具話題性。“行政院長”卓榮泰、“副院長”鄭麗君27日不僅異口同聲直誇陳其邁暖男，卓榮泰更是連續2天南下高雄與陳其邁同台宣傳政績，予以加持。



卓榮泰27日下午率媒體團參訪高雄亞洲新灣區，與鄭麗君、陳其邁一同走入遊艇，熱絡地與媒體打招呼，卓榮泰被媒體問到會否擔心暈船時，脫口打趣道，“有陳其邁這個暖男在，我怎麼會暈船？”站在一旁的鄭麗君也說，“有大師兄（指卓榮泰）跟暖男在，一定不會暈船啦”被2人一頓誇的陳其邁只好謙虛地說“天氣本來就很好，誰來都是暖男”。



緊接著，卓榮泰、鄭麗君、陳其邁3人便一同上遊艇2樓艙室，進行1個小時多的亞灣新區參訪，卓榮泰、陳其邁比肩而坐，還共同看一份紙本簡報，兩人互動密切。陳其邁也在介紹行程尾聲，特地下來與“行政院”線媒體記者互動，介紹贈送的高雄市政府紀念小物。



民進黨內中生代中，前海基會董事長鄭文燦因涉貪政治前途已黯淡，“外交部長”林佳龍則因連續在2018年台中市長選舉、2022年新北市長選舉落選，仍須養精蓄銳，目前在政壇較為活躍的有卓榮泰、“總統府”秘書長潘孟安、鄭麗君，與陳其邁。陳其邁歷任“立委”、“行政院副院長”，在2024大選輔選高雄市“立委”揮出全壘打，尤其是第6選區、第3選區分別由民進黨新人黃捷、李柏毅上陣都順利接棒，成功驗收深耕高雄能量，展現更上一層樓的實力。



“行政院”27日、28日率媒體記者團逾30人赴高雄、屏東參訪地方建設，27日行程主要在高雄市，參訪舊打狗驛故事館、高雄輕軌、內惟藝術中心、巡航亞洲新灣區，28日行程則在屏東縣，參訪屏菸1936文化基地、勝利星村創意生活園區。