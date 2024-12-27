北檢抗告爭取再押柯　民眾黨斥公信力掃地

柯文哲在羈押禁見114天後，交保返家。（中評社 資料照） 中評社台北12月27日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，台北地檢署26日以四大罪起訴求刑28年6月。台北地方法院於27日清晨裁定柯文哲以新台幣3000萬元交保，台北地檢署深夜提抗告。對此，民眾黨發出聲明痛批，檢方執意抗告，讓早已被踐踏到千瘡百孔的司法，再次公信力掃地。



民眾黨表示，昨天深夜的接押庭，檢方用空洞無力、東拼西湊的方式，在全台上演政治辦案的戲碼，重創司法威信。柯文哲深知自己對民眾黨及第三勢力的責任，不可能冒著風險逃亡，讓民眾黨陷入危機。



民眾黨說，過去檢方濫權提訊，沒有傳票就將柯文哲帶走，昨日在接押庭上，柯文哲已明確向法官說明，若按照標準程序絕對配合偵辦。此外，法官於法庭上諭知已明確表示，檢方並未指出同案被告“橘子”許芷瑜的涉案情節，證人也都已傳訊，相關事實晦暗不明之風險已降低，顯示已無持續羈押事由。



民眾黨強調，羈押是侵害人權的做法，柯文哲已被關押4個月，應給予柯文哲及其辯護律師對等的武器來公平辯駁。若檢方沒有提出更多具體符合羈押要件，執意抗告，除了社會大眾難以接受以外，更將讓早已被踐踏到千瘡百孔的司法，再次公信力掃地。