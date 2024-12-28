林金結率獅子會捐贈新北市府救護車

林金結率獅子會捐贈小型水箱車、救護車、勘災車給新北市府。（林金結辦公室提供） 中評社新北12月28日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍新北市議員林金結今日舉行“獅友趣味運動大會暨大型社會服務捐贈活動”，代表獅子會捐贈給新北市府小型水箱車、救護車、勘災車各一輛，價值將近1000萬元。



林金結身兼國際獅子會300B2區總監，今日舉辦“獅友趣味運動大會暨大型社會服務捐贈活動”，捐贈給新北市府小型水箱車、救護車、勘災車各一輛，價值將近1000萬元。新北市府由消防局長陳崇岳、社會局長李美珍、新北市政府消防局第五救災救護大隊大隊長高宗棋共同受贈。



現場有近1000位獅友見證，並進行“消防著衣”、“拋繩九宮格”、“救生圈三角褲”、“400公尺大隊接力賽”等趣味競賽，獅友們滾成一團歡笑聲不斷。現場也備有地震體驗車，讓民眾體驗災害的危害與救災的專業知識。



陳崇岳表示，此次捐贈活動，消防局是最大受益者，此次收到了消防車、高頂救護車、隨行勘災車，滿足了預防災害、搶救災害、緊急救護的各種需求，讓新北市民有更多的守護。



李美珍表示，先前山陀兒颱風期間，林金結第一時間帶領獅友到新北市瑞芳救災以及捐贈物資，給予我們很大的協助。這次見證消防車等設備的捐贈，要代替侯友宜市長以及所有市民謝謝大家。



林金結表示，感謝所有300B2區獅友的響應，300B2區許多獅友同時是地方上重要的義消夥伴，救災救護的專業能力有目共睹，歡迎更多有志參與急難救護的朋友們加入，共同出錢出力，成為台灣社會最重要的支持系統之一。