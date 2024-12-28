綠地方排斥財劃法　周春米：造成城市間仇恨

周春米。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社屏東12月28日電（記者 鄭羿菲）“行政院”卓榮泰院長28日宣布高鐵延伸屏東計劃確認採高雄路線方案，民進黨籍屏東縣長周春米中午回應，屏東的主張就是加速動工、加速施作，完備南方大矽谷計劃，串連南高屏科技產業鏈。周春米也怨道，財劃法會讓人民有強烈剝奪感，也會造成都市與都市之間的仇恨，這不是我們樂見的。



此前，民進黨籍高雄市長與台南市長黃偉哲也都排斥財劃法，認為只會加劇南北差距，造成地方重大建設受影響。



卓榮泰昨天率“行政院”媒體團參訪高雄亞洲新灣區後，28日再赴高雄，在台鐵高雄車站地下廣場成圓與天棚啟用儀式上宣布，高鐵南延屏東計劃將採串連台鐵高雄車站的“高雄方案”。卓榮泰在昨天參訪亞灣新區後，即與媒體團分開北返，今天並未再南下屏東與媒體團共同活動，僅“行政院”發言人李慧芝南下會合。



“行政院”27日、28日率媒體記者團逾30人赴高雄、屏東參訪地方建設，27日行程主要在高雄市，參訪舊打狗驛故事館、高雄輕軌、內惟藝術中心、巡航亞洲新灣區，28日行程則在屏東縣，參訪屏菸1936文化基地、勝利星村創意生活園區。



屏東縣政府在28日中午宴請“行政院”媒體團，周春米也到場與媒體致意，並接受媒體訪問，被問到對於財劃法的看法時，周春米表示，這些年來屏東透過文化建設翻轉整個城市，非常珍惜“中央”給予的財源，而財劃法令人憂心的是立法過程不夠周延，如“中央”與地方事權如何劃分？相關經費如何劃分？都沒有事先討論。



周春米說，由於財劃法沒有訂定施行日期，等於賴清德公布後3天就要實施，對地方政府來說恐怕來不及因應。對屏東縣來說，明年我們可以得到“中央”補助的計劃經費有新台幣189億元，財劃法從“中央政府”拿走3753億元，屏東縣雖然也會多拿134億元，但相較之下很多建設就沒辦法被滿足。



周春米指出，從數字上來看令人扼腕，屏東在人均分配上是3萬出頭，連江縣23萬多，從人民角度來看會有很強烈的剝奪感，也會造成城市與城市之間的仇恨，這非我們所樂見。“行政院”已傾向要對財劃法提復議，她希望朝野能坐下來好好談。