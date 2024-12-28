賴政府組織媒體高屏採訪　展現前瞻建設成果·

媒體參訪團對鮮甜的汕頭牛肉火鍋讚不絕口。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社屏東12月28日電（記者 鄭羿菲）“行政院”組織媒體記者團逾30人赴高雄、屏東參訪地方建設，以文化創新產業為主軸，其中高雄市包括哈瑪星港濱街町再生計劃、亞灣2.0，屏東則是屏菸1936文化基地與勝利星村創意生活園區，是近年來前瞻計劃大力補助地方建設的成果。



媒體參訪團當然也少不了吃在地美食，炒鱔魚麵、萬巒豬腳、萬丹紅豆湯圓、烏魚子等台菜都令人垂涎三尺，而源自中國大陸廣東潮汕地區的“汕頭牛肉火鍋”，新鮮甜嫩的厚片牛肉，在熱湯裡涮幾下，再沾上店家自製的沙茶醬，都讓每位媒體記者讚不絕口。



“行政院”27日、28日率媒體記者團逾30人赴高雄、屏東參訪地方建設，27日行程主要在高雄市，參訪舊打狗驛故事館、高雄輕軌、內惟藝術中心、巡航亞洲新灣區，28日行程則在屏東縣，參訪屏菸1936文化基地、勝利星村創意生活園區。



“行政院”媒體團參訪舊打狗驛故事館、搭乘哈瑪星觀光列車，與前瞻計劃補助的哈瑪星港濱街町再生計劃新台幣2.79億元有關；內惟藝術中心在2021年6月動工造價3.2億元，其中包含前瞻計劃挹注逾1.5億元；屏菸1936文化基地則是屏東縣政府2018年向“文化部”爭取再造歷史現場計劃逾新台幣3.7億元經費，花費3年修復活化整座菸廠；勝利星村創意生活園區則獲“文化部”前瞻計劃補助逾7億元修復，69棟從日據時期遺留下來的眷舍，搖身一變成文創藝術園區。



前瞻計劃對高雄、屏東的地方建設發揮非常大的助力，但在藍白合作日前三讀通過的《財政收支劃分法》後，地方縣市雖每年獲得歲入有所增加，但向“中央”爭取的補助計劃很可能因“中央”少了大筆歲入而喊停或暫緩。民進黨籍屏東縣長周春米便直言，修法後雖然可多獲得134億元，但相較於從“中央”獲得的189億元補助，仍有許多不能被滿足的地方。