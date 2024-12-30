中評關注：謝長廷幫柯文哲說話 有想像空間

謝長廷對於柯文哲案公開發言，引發討論。（中評社 資料照） 中評社台北12月30日電（記者 黃筱筠）對於台灣民眾黨主席柯文哲涉貪遭台北地檢署求刑28年6個月，“總統府資政”、前民進黨主席謝長廷卻在臉書上發文“收賄的證據確實薄弱了一點，未來發展可預見必然爭議迭起，牽動政局變化。”謝身為民進黨創黨黨員，卻公開發言有暗挺柯意味。這不只是批評司法公信力，更可能是直接指向執政者賴清德。未來怎麼處理柯文哲案，民進黨內很可能也有不同意見，間接對賴施壓。



另一方面，謝長廷曾經傳出想要爭取“司法院長”一職，雖然最後未果。現在對於司法公信力公然批評，加上賴清德日前提名的“司法院”正副院長以及5位大法官被提名人全部被拉下來，謝此時發言，未來是否可能重新獲得提名？也有想像空間。



台灣民眾黨主席柯文哲遭台北地檢署以貪污罪等起訴，求重刑28年6個月，才被以新台幣3千萬交保，檢方抗告，高院現在又撤銷原裁定、發回北院更裁。



賴清德上台不到1年，黨內領導威信出現危機。之前“立院”行使大法官人事同意權時，因為黨內對於被提名人、台灣大學國發所教授劉靜怡有不同意見，英系顯然投不下去同意票，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘藉此登高一呼，下令綠委投給劉靜怡同意票者祭出黨紀。這麼嚴厲的要求，很不給賴清德面子。劉靜怡是賴清德提名，用這麼高強度的否定方式來拉下劉，而且是行使同意權前夕、黨團大會後才告知賴，這是非常不給賴面子。後來劉靜怡也證實，賴清德並不同意這樣的做法。

