柯文哲重出接押庭！媒體民眾搶排旁聽證

民眾黨主席柯文哲從家裡出發赴北院。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月29日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉貪遭訴，被求刑達28年6月，台北地院27日裁定柯等5名被告具保停押，柯被以3000萬元新台幣交保，但台北地檢署29日向台灣高等法院抗告成功、撤銷原裁定發回重裁，下午3點將重開羈押庭。柯已於下午1點49分從家裡出發，媒體、民眾搶限量旁聽證名額。警方出動70警力維安，柯粉小草預計下午3點集結北檢外。



台北地院已收到高院發回更裁卷宗，預計於今天下午3點由審判長江俊彥在第七法庭訊問柯文哲，法官許芳瑜在第一法庭訊問中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京，法官楊世賢在第十七法庭訊問柯文哲時任財務長李文宗。



柯文哲律師原想申請延後未果，只好於下午1點40多分從家裡搭Uber出發，微笑未答一語。



座位有限，北院開放限量旁聽證，媒體的部分預計於2：30在法庭外發放媒體旁聽證，第七法庭保留20個位置、延伸發亭第一法庭保留20個位置、第十七法庭保留9個位置。民眾則至側門重慶南路136巷的門排限量45個名額，已有大批媒體、民眾排隊額滿。旁聽過程，不得帶電子設備，只能紙筆紀錄。



台高原罕見於周末審理裁定，北院也罕見周末開庭。據悉柯文哲委任辯護律師申請延後，但目前尚定下午3點開庭。



柯文哲26日遭台北地檢署依涉犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占政治獻金、背信等罪起訴，共遭求刑達28年6月。北院接押庭審判長江俊彥裁定柯文哲3000萬元交保、威京集團主席沈慶京4000萬元交保、柯文哲時任財務長李文宗1000萬元交保、中國國民黨籍台北市議員應曉薇1500萬元交保、彭振聲500萬元交保，但5人都限制住居、出境、出海，也不得與北檢起訴書中的證人、被告有接觸。



北檢不服，5人中僅有彭振聲坦承犯行，因此北檢向柯、沈、李、應4人提出抗告。經北院將卷宗給台高院於28日受理後，台高院29日裁定發回北院更裁。