中國大運河展高雄佛光山揭幕　交流促和平

“行舟•運河─中國大運河博物館沈浸式舟楫文化展”今在位於高雄佛光山的佛光緣美術館總館開幕。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月29日電（記者 蔣繼平）中國大運河2014年被列為“世界文化遺產”。經過中華文物交流協會與佛光山文教基金會將近一年策劃，中國大運河博物館將20餘艘舟楫模型，從揚州搬到高雄佛光緣美術館展覽。中華文物交流協會副會長羅文利透過影片表示，舟楫模型乘載友誼、和平，期望兩岸文物交流延續，促進兩岸和平發展。中國大運河博物館館長鄭晶致詞也說，希望以運河為媒、以展覽為契機，兩館持續交流拉近彼此。



“行舟•運河─中國大運河博物館沈浸式舟楫文化展”今天在佛光山佛光緣美術館總館進行開幕典禮，展期將到明年7月2日為止，主辦單位是中華文物交流協會、佛光山文教基金會，並由位於江蘇省揚州市的中國大運河博物館、位於高雄的佛光緣美術館來承辦展覽。開幕典禮有中國大運河博物館館長鄭晶，並帶領其他3人到場參加。中華文物交流協會副會長羅文利，透過預錄的兩分鐘影片隔海進行致詞。另外，佛光山常務副主持慧傳法師、佛光山榮譽功德主劉招明也有上台致詞。



中華文物交流協會副會長羅文利透過影片表示，中國大運河在2014年列入世界遺產，在成功登錄十年之際，中國大運河博物館一艘艘代表著友誼、承載和平的船隻模型，橫跨海峽駛入佛光緣美術館，連接起兩岸同胞的心與情。21件典型船隻模型集中展示新石器時代到近代以來，運河上舟楫的變化與演變展現歷史興衰，可跨越時空，領略中華傳統文化的精隨。



羅文利在影片中提到，海峽兩岸的文化根脈深深交織，有共同的語言、共同習俗、共同歷史記憶，中華文物交流協會與佛光山文化基金會，開啟了第3個五年合作，兩岸文物工作者結下了深厚的情，兩岸廣大民眾對中華文化的恆久魅力也有更為深刻具體的感受，願未來持續深度挖掘兩岸文化的共同之處，讓台灣朋友感悟大陸文化的博大精深，讓大陸同胞領略台灣文化的細膩與獨特魅力，推動兩岸文物交流延續，為促進兩岸和平發展做出更大的貢獻。



中國大運河博物館館長鄭晶致詞表示，中國大運河博物館位於大運河原點城市也就是揚州，自2021年開放以來，3年多已經將近服務累計1200萬的觀眾，舉辦展覽50多場。此次與佛光山文教基金會合作，展覽20餘件典型的運河船隻模型，同時運用多媒體投影、觸屏互動、虛擬體驗等新技術，讓觀眾沉浸式的去體驗古代運河的百姓生活。這次歷經近一年的時間順利落地舉辦，未來也希望與佛光緣美術館有更多的交流機會，以運河為媒、以展覽為契機，推出更多高品質的文化產品、拉近彼此。



佛光山常務副住持慧常法師致詞表示，今天順利辦展三個重要因緣，感謝星雲大師的持續引領。感謝中國大運河博物館與佛光緣美術館的努力，才有辦法把偉大展示呈現在眾人面前。感謝過去的先民，不管是帝王將相或販夫走卒，沒有先民的努力今天看不到的大運河。大運河是世界文化遺產，這是很了不起的，展覽很有系統地將大運河的前世今生整個搬到佛光山來，進行沉浸式互動，大家一定要來把握機會觀賞。