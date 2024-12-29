謝長廷：柯文哲收賄證據薄弱　起訴爭議迭起

謝長廷。(中評社 資料照) 中評社台北12月29日電／民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，26日遭到起訴，台北地檢署求刑28年6個月。律師出身的“總統府資政”、前民進黨主席謝長廷表示，政商關係複雜雖令人反感，但就法律而言，收賄的證據確實薄弱了一點，在台灣有時被起訴並不是因為有罪，而是因為輿論認為有罪，所以製造“輿論審判”變成法庭鬥爭的重要一環。



謝長廷臉書發文表示，任何人把柯文哲的起訴文件讀了後，相信一定對政商的複雜關係印象深刻，而心生反感，但就法律上的犯罪要件而言，收賄的證據確實薄弱了一點，尤其在押人4月之後，交出如此起訴書，未來發展可以預見必然爭議迭起，牽動政局變化。



謝長廷說明，日本刑事起訴的定罪率相當高，都在9成以上，貪污罪起訴定罪率更高達99.9%，幾乎是被起訴者必然判有罪，起訴內容有相當高的公信力。



謝長廷指，反之台灣的犯罪起訴定罪率號稱80%，過去以來多靠票據犯、逃稅、酒駕、毒品等證據明確的案件拉高平均數，單就貪污犯罪而言，明顯偏低，尤其政治人物貪污罪部分，他在當市長的時代，才衹有3成，這份起訴書算是符合當年台灣的司法標準，但距離理想還有很大的進步空間。



謝長廷說，最近法務單位公佈一項資料，說最近10年貪污犯罪起訴定罪率也有7成，即使如此，三件有一件無罪，公信力也值得檢討。



謝長廷感嘆，在台灣有時被起訴並不是因為有罪，而是因為輿論認為有罪，所以製造“輿論審判”變成法庭鬥爭的重要一環，幾乎所有被告都會喊寃，有的真寃、有的假寃，社會都是半信半疑。結果是假寃佔便宜、真寃的倒霉。所以司法公信力低落，也是社會亂源之一。