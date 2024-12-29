檢：1億元交保加電子腳鐐也不能防柯串供

柯文哲今天下午離開家門赴台北地方法院出庭。(中評社) 中評社台北12月29日電／台灣台北地方法院29日下午開庭審理民眾黨主席柯文哲接押庭，檢方強調就算1億元具保及電子腳鐐也無法防止串供，柯文哲是民眾黨主席有實質影響力，況且柯的祕書“橘子”許芷瑜逃亡在外，有可能柯會與她串供，請求法官再度羈押27日獲得交保，被求刑28年6個月的柯文哲。



《中時電子報》報導，檢察官林俊廷指控“小沈1500”的工作紀錄內容，柯文哲至今都沒有解釋，且對於是否有指示祕書“橘子”許芷瑜逃亡，柯也不解釋，檢方還拿出三立新聞報導，指有議員曾示警“橘子”許芷瑜處理政治獻金是違法，柯文哲也知情，柯如果交保，恐會串供。檢方陳述完後，審判長江俊彥諭知休庭10分鐘後，再由律師進行答辯。



審理本案的北院審判長江俊彥、受命法官許芳瑜及陪席法官楊世賢27日凌晨裁定柯文哲3000萬元交保、李文宗除偵查中200萬元，加保800萬元、彭振聲500萬元交保、沈慶京4000萬元交保、應曉薇1500萬元交保，均限制住居、出境及出海，且不得有任何接觸同案被告、證人的行為。



檢方抗告後，高院由審判長王屏夏、陪席法官楊明佳、受命法官潘怡華組合議庭審理後，認為其中違背職務行為收受賄賂及圖利均為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且被告4人有逃亡、勾串共犯或證人之虞。



合議庭指出，北院裁定對於被告4人無羈押必要性乙節，未就其衡量事項為必要說明，復未具體說明何以具保等手段即可防免被告4人逃亡，理由實屬不備；北院諭知之具保金額，與被告等人所造成法益侵害及犯罪所得金額是否相當？是否足以形成相當拘束力？亦未見原裁定妥適說明，撤銷發回。