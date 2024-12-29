前藍委潘維剛　接任國際佛光會中華總會長

國際佛光會中華總會28日改選總會長，由前藍委潘維剛（左）接任總會長，佛光山住持心保和尚（中）見證監交。（佛光山提供） 中評社高雄12月29日電（記者 蔣繼平）國際佛光會中華總會昨於佛光山惠中寺新址召開“2024年會員代表大會暨第12屆第1次理監事會議”，會中通過選舉，由中國國民黨前“立委”潘維剛接任總會長，副總會長則為趙翠慧、周學文，新任監事長吳欽杉，隨後在佛光山住持心保和尚見證下進行監交儀式。



佛光山今天發布新聞稿指出，國際佛光會中華總會28日在佛光山惠中寺新址召開“2024年會員代表大會暨第12屆第1次理監事會議”，現場來自全台的重要幹部、會員代表及佛光人共聚一堂，共計2000人出席，並進行中華總會總會長、副總會長、監事長改選，首次採用電子選務減少使用紙張及縮短投票時間。



潘維剛在致詞中表示，“我是星雲大師的弟子，我是永遠的佛光人”，她一直都在佛光會，但接下總會長這個職位讓她感受到很大的責任，不過她會追隨所有佛光人的腳步，共同護持人間佛教和道場，一起實踐菩薩道。



屆滿將卸任的總會長趙怡表示，6年前接下總會長一職，當時既榮耀又惶恐，期間與數十萬名菩薩相互學習，得到無比歡喜，勉勵新任各級幹部及理監事秉持薪火相傳精神，讓佛法智慧與慈悲繼續照亮他人。



心保和尚致詞表示，這是一個值得慶祝的日子，尤其在選出新任幹部的過程中，展現佛光會代代相傳的精神。透過佛法的慈悲與智慧，會員們在修行上不斷進步，這也是佛光會能夠培育出眾多優秀人才和幹部的關鍵。並鼓勵大家在新的一年裡“向前有路，光明在望”，期待眾人共同邁向光明的未來。



佛光山表示，這次會員代表大會還有進行議案執行報告、工作報告、改選理事與監事及討論27項議案，在臨時動議部分則宣布第12屆新任理事35名、監事11名當選名單。另在大會授證典禮上，新成立嘉義中埔分會、燕巢分會和台東關山分會。