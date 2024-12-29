檢要求羈押　柯：情願死在裡面也絕不逃亡

柯文哲出庭。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月29日電（記者 張穎齊）台北地方法院29日下午召開羈押庭，決定台灣民眾黨主席柯文哲等人是否羈押或交保。檢方認為柯文哲等有高度串供可能建請法院重新羈押，北院羈押庭審判長江俊彥提到多項提高交保條件，增加電子腳鐐等，檢察官與之激辯，最後結果等稍後正式裁定。柯文哲則表示，他情願死在裡面（指牢裡），也絕不會逃亡。



柯文哲也當庭表示，他9月就要辭黨主席，一個黨主席每天往法院跑、被關在監獄（應為看守所），民眾黨就要完蛋、滅亡了。他想辭職黨主席的訊息，北檢都不獲准，他只好透過向北院裁定聲明發聲，他要請黃國昌來幫忙。他還有話要對黨內、秘書長周榆修交代，也要向支持者喊話，可能要2天或一周處理。他也再諷北檢與《鏡傳媒》都會掌握、偵查公開。



台灣民眾黨主席柯文哲涉貪遭起訴，檢方求刑28年6個月，27日以新台幣3千萬元新台幣交保，檢方提出抗告，29日台灣高等法院發台北地院更裁，今天下午3點由審判長江俊彥在第七法庭訊問柯文哲，法官許芳瑜在第一法庭訊問中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京，法官楊世賢在第十七法庭訊問柯文哲時任財務長李文宗。



柯文哲羈押庭重開，由江俊彥審判，書記官李玫郁、通譯宋怡澂，北檢檢察官黃琬珺、林俊廷、廖彥鈞，柯文哲與委任辯護律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘。現場限額旁聽的媒體、民眾各20名，民眾方面有白委黃國昌、黃珊珊、吳春城、林國成、陳昭姿、張啟楷、“立院”黨團主任陳智菡、黨新聞部主任吳怡萱、社會部主任張清俊等以及部分柯粉小草。庭內不得使用電子設備、只能紙筆抄錄。



檢方提出五大關鍵認為有羈押必要，包括交保無法預防串供；共犯證人遍及生活圈、工作圈與交友圈；允許日常生活及工作所必須接觸標準無法切割；法院無舉證責任，但有發現真實義務；最後則是柯文哲有串供高度可能，影響真實發現。



檢方也稱掌握情資，有市府官員被施壓不要配合檢方問訊，都顯示柯文哲有羈押之必要性。至於被抨擊證據不明確一事，檢方也在羈押庭上解釋，橘子逃亡在外，而很多事實尚待調查，是避免被掌握案情。