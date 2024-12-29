檢察官與柯文哲火力全開互槓　法庭少見

柯文哲出庭。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月29日電（記者 張穎齊）台北地方法院29日下午重開台灣民眾黨主席柯文哲羈押庭，台北地檢署檢察官火力全開，痛批柯文哲犯後態度不佳，有串供、滅證、逃亡之虞，更使支持者來攻擊檢方，圖利、貪污是事實。柯文哲反擊，北檢是先將他抓進去關，然後再用4個月去各種拚湊故事，說他會串供？請直接看《鏡週刊》的新聞就好了。他絕不會逃亡，寧死在裡面也不當卒仔。



台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城等四大案，26日遭台北地檢署以圖利、收賄等四大罪名起訴，求刑28年6個月，27日以新台幣3千萬元交保，檢方提出抗告，台灣高等法院29日發回台北地院更裁。北院29日下午重開羈押庭，庭上進行激烈攻防。



台北地院收到高院發回更裁卷宗，29日下午3點由審判長江俊彥在第七法庭訊問柯文哲，法官許芳瑜在第一法庭訊問中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京，法官楊世賢在第十七法庭訊問柯文哲時任財務長李文宗。



柯文哲羈押庭重開，由江俊彥審判，書記官李玫郁、通譯宋怡澂，北檢檢察官黃琬珺、林俊廷、廖彥鈞，柯文哲與委任辯護律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘。現場限額旁聽的媒體、民眾各20名，民眾方面有黃國昌、白委黃珊珊、吳春城、林國成、陳昭姿、張啟楷、“立院”黨團主任陳智菡、黨新聞部主任吳怡萱、社會部主任張清俊等以及部分柯粉小草。庭內不得使用電子設備、只能紙筆抄錄。



檢察官林俊廷開場就痛批，柯文哲曾說過改變成真，那就別一直攻擊檢方說是政治迫害，他認為2014年的柯文哲一定會覺得現在如果一個市長或黨主席這樣子做，就是貪污，柯有擔當就解釋怎麼收錢？不是汙衊檢方，柯圖利沈慶京百億是事實，許芷瑜也是柯指示逃亡，柯對木可內帳更有滅證之嫌，柯透過京華城威京集團葛樹人請沈慶京刪除訊息，比起一般人，有強大串供滅證疑慮，柯還有撕碎紙條。