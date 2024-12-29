檢曝柯化名羅廷瑋與律師連繫　與藍委同名

柯文哲出庭。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月29日電（記者 張穎齊）台北地方法院29日下午重開台灣民眾黨主席柯文哲羈押庭，台北地檢署檢察官再出具多項指控，曝柯使用一台手機的Line名稱化名為“羅廷瑋”（同名中國國民黨籍台中“立委”），並與律師鄭深元通訊。鄭深元表示他有與被告秘密通訊的權利。法官問柯知不知道關鍵在逃被告，其帳房秘書“橘子”許芷瑜去向？柯爆橘子赴日多次，但這次是去讀語言學校，他已完全不知橘子去向，橘子只是愛玩的小朋友而已。



台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城等四大案，26日遭台北地檢署以圖利、收賄等四大罪名起訴，求刑28年6個月，27日以新台台幣3千萬元交保，檢方提出抗告，台灣高等法院29日發回台北地院更裁。北院29日下午重開羈押庭，庭上進行激烈攻防。



台北地院收到高院發回更裁卷宗，今天下午3點由審判長江俊彥在第七法庭訊問柯文哲，法官許芳瑜在第一法庭訊問中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京，法官楊世賢在第十七法庭訊問柯文哲時任財務長李文宗。4名被告訊問完後，合議庭才會宣判交保、羈押與否。



柯文哲羈押庭重開，由江俊彥審判，書記官李玫郁、通譯宋怡澂，北檢檢察官黃琬珺、林俊廷、廖彥鈞，柯文哲與委任辯護律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘。現場限額旁聽的媒體、民眾各20名，民眾方面有黃國昌、白委黃珊珊、吳春城、林國成、陳昭姿、張啟楷、“立院”黨團主任陳智菡、黨新聞部主任吳怡萱、社會部主任張清俊等以及部分柯粉小草。庭內不得使用電子設備、只能紙筆抄錄。



黃琬珺當庭指出，檢方掌握到柯文哲持有一台手機，將自己的LINE名稱改為“羅廷瑋”，並有與鄭深元聯繫，鄭深元還問“請問閣下是誰？”這位羅廷瑋回“柯文哲”，有隱晦案情之嫌。另外柯文哲也有滅證，在北市府的回函以及柯昔日秘書、現任台北市青年局副局長董晉曄刪除京華城都委會相關資料。

