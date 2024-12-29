檢方曝柯挪政治獻金給兒買股票　柯認了

中評社紀錄羈押庭現場過程。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月29日電（記者 張穎齊）台北地方法院29日下午重開台灣民眾黨主席柯文哲羈押庭，面對台北地檢署檢 察官火力全開追問，終於坦承USB隨身硬碟是他所有，但裡面的資料不一定是他製作。他也承認妻子陳佩琪有將錢幫兒子柯傅堯投資股票，而北院若要提高他的交保金，他把向黃國昌借的錢歸還後，要再賣掉房子或新竹農地。黃國昌、白委黃珊珊落寞低頭，民眾黨團主任陳智菡、黨新聞部主任吳怡萱等當庭飆淚。



台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城等四大案，26日遭台北地檢署以圖利、收賄等四大罪名起訴，求刑28年6個月，27日以新台台幣3千萬元交保，檢方提出抗告，台灣高等法院29日發回台北地院更裁。北院29日下午重開羈押庭，庭上進行激烈攻防。今天下午3點由審判長江俊彥在第七法庭訊問柯文哲，法官許芳瑜在第一法庭訊問中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京，法官楊世賢在第十七法庭訊問柯文哲時任財務長李文宗。4名被告訊問完後，合議庭才會宣判交保、羈押與否。



柯文哲羈押庭重開，由江俊彥審判，書記官李玫郁、通譯宋怡澂，北檢出動檢察官黃琬珺、林俊廷、廖彥鈞，柯文哲與委任辯護律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘。現場限額旁聽的媒體、民眾各20名，民眾方面有黃國昌、白委黃珊珊、吳春城、林國成、陳昭姿、張啟楷、“立院”黨團主任陳智菡、黨新聞部主任吳怡萱、社會部主任張清俊等以及部分柯粉小草。庭內不得使用電子設備、只能紙筆抄錄。



檢察官黃琬珺指出，柯文哲涉嫌收賄的關鍵證據都在隨身硬碟的工作簿檔案，查扣硬碟的場所就是柯文哲與陳佩琪的主臥室，柯坦承與陳佩琪有討論案情，柯涉嫌用木可公司侵占政治獻金，陳佩琪也承認硬碟是柯文哲的，柯文哲更有將政治獻金挪出244萬元新台幣到柯傅堯帳戶投資買股票等。陳佩琪也涉入另一案財產不明罪。



柯文哲說，他出來後問陳佩琪，才知錢轉給兒子買股票，這部分他不爭執、沒異議。黃琬珺立刻指出，柯文哲承認與陳佩琪談案情、有串證疑慮。



法官江俊彥問柯文哲交保金3千萬的來源？是否能付出更多交保金？柯文哲經濟狀況如何？