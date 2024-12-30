中評關注：柯指定黃國昌接班　牽動藍白合作

柯文哲在法庭上強調自己會請辭主席，指定黃國昌接班。（中評社資料照） 中評社台北12月30日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城等案遭起訴求刑28年6個月，27日以新台幣3千萬元交保獲准，台北地檢署不服提起抗告。台灣高等法院29日裁定撤銷原裁定，並發回台北地院重新審理，下午重開羈押庭。柯文哲在庭上拋出震撼彈，宣布請辭民眾黨主席，由“立院”黨團總召黃國昌幫忙。



過去民眾黨都被認為是柯文哲的一人政黨，衹有柯強民眾黨才強，但過去柯被羈押的近四個月時間，民眾黨在風雨飄搖間撐了下來，其中一個關鍵原因，也是靠黃國昌的個人聲量及網路影響力。



現在柯文哲以未來可能每周還要跑法院，不可以影響黨務工作為由，在法庭上直接宣布會請辭黨主席，且“會請黃國昌幫忙”，等於是直接指定黃的接班，目的也是要穩定民眾黨內浮動不安的氣氛，畢竟現在對白營來說，只能求先好好盤整，待柯撐過司法這一關，才有談東山再起的可能性。



而黃國昌接班的情勢，也牽動接下來藍白之間合作的氛圍和可能性。



關鍵在於民眾黨設有“2年條款”，也就是目前民眾黨8席“立委”在任期滿2年後即辭職，由後續名單遞補。這代表包括黃國昌在內等人，都必須在2026年初辭職，縣市長選舉就是民眾黨能否續命政治版圖的重要戰場。



這當中就牽涉到藍白之間如何談合作的問題，過去一段時間，由黃國昌主導的“立法院”黨團，和國民黨團在相關法案和議題合作上可說頗為順暢，即便過程有雙邊立場不同之處，但看起來並沒有影響藍白大方向合作的意願。

