押不押柯文哲？合議庭晚上10點30分裁定

民眾黨主席柯文哲律師鄭深元。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月29日電（記者 張穎齊）台北地方法院29日下午重開台灣民眾黨主席柯文哲及其時任財務長李文宗、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應為的羈押庭，將在晚間10點半諭知裁定結果。沈慶京出庭強調身體狀況有問題、尿不出來，應曉薇則被爆出有第二本護照，台北地檢署懷疑可能還有第三本。



柯文哲涉京華城等四大案，26日遭台北地檢署以圖利、收賄等四大罪名起訴，求刑28年6個月，27日以新台幣3千萬元交保，檢方提出抗告，台灣高等法院29日發回台北地院更裁。北院29日下午重開羈押庭，庭上進行激烈攻防。



今天下午3點由審判長江俊彥在第七法庭訊問柯文哲，法官許芳瑜在第一法庭訊問應曉薇、沈慶京，法官楊世賢在第十七法庭訊問李文宗。4名被告訊問完後，合議庭才會宣判交保、羈押與否。



沈慶京出庭坐著輪椅，但看到媒體仍會友善打招呼。法官許芳瑜先詢問沈慶京，如果提高保釋金，能夠籌措多少？身體狀況如何？沈慶京表示，商界朋友見他遭羈押，對他借保釋金面露難色，假日能提供1000萬到2000萬元新台幣，若明天可多一點，他並說27日交保後，即進入台大醫院，醫師診斷他泌尿系統有問題，昨天尿不出來。



北檢指出，沈慶京有串供可能，且吳順民擔任應曉薇的助理，搜索前8月14日沈曾告訴應曉薇打另外一隻電話、Wechat聯絡，要求吳順民“口徑不一致、仗要怎麼打下去”，8月28日上午沈慶京欺騙廉政官人還沒有到，卻躲在雜物間的小門，試圖乘隙逃逸，沈慶京2024年31次出境、2023年35次出境，且威京集團有65間子公司，有巨額資金來往陸港澳。



至於應曉薇方面，北檢認為應曉薇在8月27日遭拘提到案時便有欲潛逃的事實，且直到辦理交保時才被發現疑似有第二本護照，令人懷疑有潛逃意圖。應曉薇委任辯護律師吳佳蓉說明，應曉薇在1964年出生時姓名為應秀萍，1981年與家人一同移民加拿大，因此持有此國護照，接著在2010年為參選市議員而改名應曉薇，並在當選隔年取得加拿大政府核發的喪失國籍證明書，以及“外交部”駐多倫多台北經濟文化辦事處的認證。



柯文哲的庭於晚間6點10分開完後，場外有零星柯粉小草聚集，大批警力維安。白委黃珊珊表示靜待結果。媒體追問是否白委黃國昌由柯文哲指定接任黨主席？黃珊珊、白委吳春城、林國成均說“等結果出來應變小組會開會”。媒體問是否要去準備交保金？鄭深元僅說“等我們大家先去用點晚餐。”



北院表示，目前合議庭刻正撰寫裁定中，預計晚間10：30諭知結果。場外則仍有零星小草，民眾黨各級幹部也大部分都到場。

