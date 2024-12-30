中評關注：大罷免潮劫難　藍存亡或繫於白營

民眾黨主席柯文哲與國民黨主席朱立倫。（中評社 資料照） 中評社台北12月30日電（記者 楊騰凱）串聯罷免國民黨籍新北市“立委”葉元之的民間團體28日宣布連署書已達第一階段門檻2382份，綠營策動的大罷免潮來勢洶洶。若罷免戰最後實際交付投票表決，藍軍仍須緊抓台灣民眾黨團及柯文哲的支持者，藍白支持者相加將有過半優勢，是防範罷免的最強長城。



罷葉元之團體28日宣布，連署書收件數在上周達到2382分，達標第一階段門檻達標，未來將積極爭取達到安全門檻8484份，確保審查被剃除不合規定的份數後，仍可通過門檻，往第二階段連署邁進。



此次綠營操作的大罷免潮遍地開花，藍委們人人自危，在罷葉團體開出連署書達標的第一槍後，可想而知接下來各地串連罷免藍委的民間團體陸續都會傳出連署達標的消息，並令罷免潮產生加乘效果，推升各地罷免熱度，提升連署書份數。



這場罷免大戰藍軍看似已經迴避不了，只要綠營拚下去，連署就不是問題，各地有在串聯的罷免案，很可能都會交付投票表決。



這場大罷免潮劫難，藍委最後的存亡，幾乎可以說是繫於台灣民眾黨。



首先，國民黨團在“立法院”推動《公職人員選舉罷免法》修正案，要求罷免同意票數必須大於該名公職當初當選票數，罷免才能過關。這條提升罷免門檻的條款，先前不少消息都傳出民眾黨並不太支持，如果最後修法交付院會表決，假設8席白委反對，修法必敗無疑，藍軍有必要全力爭取白委支持，或至少不表態，也就是贊成或反對都不投，這樣藍軍才可能憑藉自身席次優勢通過修法。