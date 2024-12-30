毛嘉慶：藍白議題合作　可期待白觸底反彈

資深媒體人、前國民黨文傳會副主委毛嘉慶接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月30日電（記者 張穎齊）台北地方法院29日下午重開台灣民眾黨主席柯文哲羈押庭，柯文哲當庭宣布將辭去黨主席，指定民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌接班。資深媒體人、前中國國民黨文傳會副主委毛嘉慶接受中評社訪問表示，柯文哲的司法案爭議，可能會一路一直拖到明年農曆過年，是可期待民眾黨觸底反彈，但也不是現在，若沒有柯、民眾黨，台灣又將走回藍綠對抗的老路，民眾黨可與國民黨採議題合作。



柯文哲深陷司法泥濘，藍白是否應採合作、共抗民進黨？毛嘉慶指出，國民黨是“立法院”第一大黨，柯文哲被羈押的這4個月，台灣政治又回歸藍歸藍、綠歸綠的老樣子，有識之士都期盼民主有進程，柯文哲的出現，才是更凸顯民主進程，若沒柯文哲，台灣不用有太多未來的期待了，就走回大家熟悉的藍綠老路，騙完選票、騙鈔票。



毛嘉慶，中國文化大學新聞系學士，曾任黨政記者、華視新聞廣場製作人、國民黨文傳會副主委、黨發言人、洪秀柱辦公室文宣部副召集人，已退出國民黨。2022年曾以無黨投入桃園市中壢區市議員選舉落選。



毛家慶說，柯文哲代表的第三勢力，必須存在，也代表台灣新的下一代希望，台灣才有改變可能，否則總是走回藍綠政治。



毛嘉慶向中評社說，藍白合不合，要用議題合作當作導向，才符合民主的方針。大可不必黨同伐異，只是國民黨沒去講如何弔民伐罪。面對民進黨政府執政下的“主計處”，還公布台灣家家戶戶都有高所得，這跟基層實際狀況明顯差很多，老百姓痛苦、物價上漲，執政黨卻裝死，國民黨也是裝死，民眾黨卻自顧不暇，民眾黨提的聲音又不被凸顯。

