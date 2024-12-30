北院加重7千萬交保　柯文哲哇一聲很驚訝

柯文哲等人裁定。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月30日電（記者 張穎齊）台北地方法院29日下午重開台灣民眾黨主席柯文哲及其時任財務長李文宗、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇的羈押庭，柯文哲從原裁定新台幣3千萬元交保金，加重4千萬、提高共7千萬交保。沈慶京提高到1億元、應曉薇3千萬元、李文宗2千萬，均須於30日下午5點前完成。被告4人均須備增設電子腳鐐、手機報備等條件。柯文哲聞後驚訝瞪大眼，沈慶京則略有不滿。



北院裁定4被告提高保金、加電子腳鐐監控、發手機每晚自拍，柯文哲7千萬（原3千萬，再加4千萬）。白委黃珊珊等幹部聞後，立即拔腿離開旁聽席，緊急協助籌錢中。柯文哲則驚訝瞪大眼，嘴型說出“哇”，柯律師鄭深元更苦笑搖頭。



柯文哲涉京華城等四大案，26日遭台北地檢署以圖利、收賄等四大罪名起訴，求刑28年6個月，27日以新台幣3千萬元交保，檢方提出抗告，台灣高等法院29日發回台北地院更裁。北院29日下午重開羈押庭，庭上進行激烈攻防。29日下午3點由審判長江俊彥在第七法庭訊問柯文哲，法官許芳瑜在第一法庭訊問應曉薇、沈慶京，法官楊世賢在第十七法庭訊問李文宗。4名被告訊問完後，合議庭深夜11點宣判交保、羈押與否。



江俊彥宣判如下：柯文哲部分：㈠柯文哲准予新台幣柒仟萬元保證金（含已提出之保證金新台幣參仟萬元）具保，並限制住居於台北市大安區OO，並自民國一百十三年十二月三十日起限制出境、出海捌月，及應遵守下列事項：⒈接受如本裁定即本院執行科技設備監控命令書所示之科技設備監控；⒉除日常家庭生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人之行為。㈡如未能於民國一百十三年十二月三十日下午五時前具保，應予羈押。



沈慶京部分：㈠沈慶京准予新台幣一億元保證金（含已提出之保證金新台幣肆仟萬元）具保，並限制住居於台北市大安區OO，並自民國一百十三年十二月三十日起限制出境、出海捌月，及應遵守下列事項：⒈接受如本裁定【附件】即本院執行科技設備監控命令書所示之科技設備監控；⒉除日常家庭生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人之行為。㈡如未能於民國一百十三年十二月三十日下午五時前具保，應予羈押。

