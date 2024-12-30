沈慶京火速備億元　北檢研擬再抗告柯等人

柯粉小草要求放出柯文哲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月30日電（記者 張穎齊）台北地方法院29日下午重開台灣民眾黨主席柯文哲等人羈押庭，裁定由原新台幣3000萬元交保金再提高至7000萬元，白委、柯粉小草於院外表達強烈不滿。威京集團主席沈慶京則已火速備好1億元交保金，但法官堅稱30日早上8點半再辦交保。台北地檢署表示，待收到北院正式裁定後，會再研擬是否抗告。



柯文哲涉京華城等四大案，26日遭台北地檢署以圖利、收賄等四大罪名起訴，求刑28年6個月，27日以新台幣3千萬元交保，檢方提出抗告，台灣高等法院29日發回台北地院更裁。北院29日下午重開羈押庭，庭上進行激烈攻防。



29日深夜11點，北院開合議庭宣判結果，審判長為江俊彥、法官許芳瑜、楊世賢、書記官林柏瑋、通譯宋怡澂，北檢檢察官為林俊言、陳思荔、廖彥鈞，被告柯文哲、沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、柯文哲前財務長李文宗與律師團均出庭。旁聽席則為中評社在內的部分媒體、民眾黨團幹部等。



開庭時，柯文哲心情好，還展現微笑看旁聽席。江俊彥裁定，雖然4位被告都認罪，犯罪嫌疑重大但應曉薇經合議庭確認後，沒有他國護照，因此沒有逃亡事實；對於檢方強調在逃共犯許芷瑜與柯文哲有關法官認定“仍無法舉證”，另外其他證人的證詞都沒有提到許在本案角色如何，柯文哲辭黨主席

能降低與其他共犯、證人接觸。柯妻陳佩琪非本案證人，“不能因為是夫妻，就認定有羈押必要”，至於柯與妻子是否有勾串？有待事實查證。

