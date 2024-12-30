中評關注：北檢追殺柯文哲　藍白唇亡齒寒

民眾黨主席柯文哲將辭黨主席。（中評社 資料照） 中評社台北12月30日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲29日出庭二度羈押庭，遭裁定提高至新台幣7000萬元交保金。柯文哲僅獲得2天的自由身，台北地檢署抗告成功，北檢認為柯具有強大的政黨領袖影響力，有更容易串供、施壓滅證的能力。面對北檢追殺，顯然是逼柯辭掉黨主席、削弱治郅實力，柯也坦然承諾，一周內完成改選，以示配合。民眾黨面對將正式進入2.0新局，考驗民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌對內、對外的能耐。



柯文哲短暫獲得2天自由身，台灣高等法院罕見在周日29日上午發回更裁，北院也罕見地火速在下午舉行二度羈押庭。柯文哲等被告均委任律師是否可延期，不得以只得應訊。



在庭上檢辯攻防中，北檢再度頻頻出招，用擠牙膏方式，再出具不利於柯文哲的新事證，在攻防不對等的情況下，柯文哲律師即刻反映辯方權益遭到嚴重限縮，包括備限制閱卷、還不得將手抄本帶出，又無法知道起訴書外、檢方還預留什麼樣的事證？



隨著北檢步步進逼，不斷稱柯文哲有強大影響力，即便交保，仍有與共犯被告、證人勾串、滅證、甚或逃亡之虞，建請北院裁定羈押，不讓柯文哲與起訴書中的共犯、證人接觸，而絕大部分都是民眾黨的各級幹部、柯文哲妻子、金主等，總計多達上百人。



柯文哲被逼得無奈，只好當庭坦承老早就想辭黨主席，並由黃國昌來幫忙，柯文哲此舉，除表明配合院檢所顧慮外，更將放手交棒，為民眾黨未來的生存，不再因他而繼續跌損，柯期盼達到止血、甚至寄託黃國昌後，有無可能觸底反彈。



面對院方加重保金，以及北檢持續進攻情況下，民眾黨必須面臨告別柯文哲主席的局面，柯也提到“民眾黨領袖每天跑法院，民眾黨就完蛋滅亡了”，柯顯然為了黨，已向司法無奈低頭。而過去民眾黨最強實力者包括黃國昌、白委黃珊珊等，在柯文哲欽點黃國昌幫忙的背後，是何用意？

