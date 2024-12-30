柯文哲喊辭黨主席　黃國昌痛批北檢給2條路

民眾黨主席柯文哲29日從家裡出發赴北院。（中評社 資料照） 中評社台北12月30日電／台灣民眾黨主席柯文哲日前遭台北地檢署起訴，台北地院先前裁定新台幣3000萬元交保，案經高院發回更裁，北院29日晚間裁定7000萬元交保，並須電子監控；由於柯在庭上表達要請辭黨主席，找“立院”黨團總召黃國昌幫忙，使民眾黨將儘速召開臨時中央委員會。“立法院”民眾黨團總召黃國昌今天一早發文，痛批北檢近幾個月佈局，就是給柯文哲2條路，要不羈押，否則辭職。



黃國昌30日上午8時於臉書發文表示，“民眾黨絕對不會屈服。”昨天在台北地方法院旁聽羈押庭的庭訊內容，讓他感到悲傷且憤怒，“過去4個月，北檢以抄家滅族式的辦案手法，傳喚民眾黨幾乎全黨上下80多位黨工，這種悖離常理的辦案手法意欲為何？如今終於真相大白”。



黃國昌指出，台北地檢署的檢察官，昨天在庭上掀出底牌“如果柯文哲不被羈押，孰知會不會在工作期間與黨的工作人員串證？”簡而言之，台北地檢署給柯文哲兩條路，要不然羈押、否則就是辭職，原來近幾個月以來大動作傳喚、放話媒體，就是為了佈下這樣的局。



黃國昌表示，北檢已親自向民眾示範了“什麼叫做政治辦案”，檢察官什麼時候有了如此滔天的權力，不僅以辦案為由干預政黨事務、更當庭已近乎脅迫方式要柯文哲不辭職就羈押。北檢昨天所提出的“串證之虞”，不就是北檢自己所設計出來的嗎？已經關押了4個月竟然還不夠，還繼續用這種惡毒的手法逼迫柯文哲，台灣的司法何時淪落至此，還希冀有任何智識健全的人民相信這是公正的司法？