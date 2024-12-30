柯7千萬交保戴電子腳鐐！小草瞬間變臉

北院合議庭29日深夜11點多諭知柯文哲以7千萬元交保。（中評社 資料照） 中評社台北12月30日電／台北地院29日開庭審理台灣民眾黨主席柯文哲等4名被告的接押庭。檢辯法庭攻防3小時後，審判長諭知柯文哲7000萬元新台幣交保，並以電子腳鐐科技監控，限制住居、出境及出海，且不得有任何接觸同案被告、證人的行為。而在北院前挺柯文哲的支持者小草們聽到柯文哲交保，但交保金提高4000萬後，紛紛驚呼“太扯了”，但救柯文哲比較重要，快籌錢比較實在。



民眾黨“立委”黃珊珊表示，希望能在30日下午前籌到，順利和支持者一起到北院，接柯文哲回家。



民眾黨主席柯文哲因涉京華城、政治獻金侵占等案遭起訴，27日台北地院才剛裁定柯文哲等羈押中5人交保。隨後台北地檢署火速針對其中柯文哲、沈慶京、應曉薇及李文宗提抗告，高等法院撤銷北院交保裁定發回更裁，29日下午北院再度召開羈押庭，合議庭晚間23時評議後最終裁定柯文哲7千萬（再補4千萬）、沈慶京1億（再補4千萬）、應曉薇3千萬（再補1千5百萬）、李文宗2千萬（再補1千萬）交保，四人均得配戴電子腳鐐，限制出境、出海8個月。30日17時前要完成具保，否則羈押。北檢等收到裁定理由後，研議是否提出抗告。

