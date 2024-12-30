柯7000萬元交保　張啟楷：有信心籌到錢

台北地院於29日下午3時許重新召開羈押庭，柯文哲出庭一派輕鬆，面帶微笑。（中評社 資料照） 中評社台北12月30日電／台灣民眾黨主席柯文哲等4人於27日凌晨由台北地方法院裁定交保，台北地檢署當日晚間火速提起抗告後，台灣高等法院於29日上午9時許撤銷原裁定，發回地方法院更為裁定。民眾黨“立委”林國成表示，尊重台北地院合議庭之裁定，明天會籌措擔保金，想辦法救出柯文哲。張啟楷則指出，有信心30日中午前籌到錢。



柯文哲此次交保金額，已經刷新政治要角涉案交保金額排行，超越原本居於榜首的國民黨籍“行政院”前秘書長林益世。



民眾黨“立委”林國成表示，尊重台北地院合議庭之裁定，雖然金額非常高還要帶電子腳鐐，但尊重司法決定的結果。民眾黨會同心協力協助柯文哲，金額會兵分多路，明天籌措擔保金，想辦法救出柯文哲。感謝全台人民關心柯文哲，所有民眾黨公職人員手牽手心連心，幫柯文哲度過被打壓的危機。



民眾黨“立委”張啟楷強調，明天籌到錢後，先把3000萬（新台幣）還給黃國昌，把保證人改為柯妻陳佩琪，並且有信心在明天中午之前籌到錢。



台北地院於29日下午3時許重新召開羈押庭，柯文哲、李文宗、沈慶京、應曉薇均準時於3點前抵達北院，而柯文哲似乎一派輕鬆面帶微笑，應曉薇雙手合十不發一語，沈慶京則坐輪椅到場。



北檢主張，柯文哲若交保在外，將利用可得指揮影響之人刪除事證，勾串共犯，且有滅證之虞，因此有羈押必要。



台北地院今天3時許重開羈押庭，並由審判長江俊彥在第七法庭訊問柯文哲，許芳瑜法官在第一法庭訊問應曉薇、沈慶京，楊世賢法官在第十七法庭訊問李文宗。



台北地方法院更為裁定結果於晚間11點出爐，柯文哲仍獲得交保，但條件加嚴，以7000萬元交保，配戴電子監控系統。