柯妻陳佩琪趕赴銀行領錢救夫　要籌4千萬

陳佩琪在銀行領錢。(中評社) 中評社台北12月30日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金遭起訴求刑28年6個月，台北地方法院昨日重開羈押庭，合議庭深夜11時許裁定柯文哲以新台幣7千萬元交保且須戴電子腳鐐，該筆金額創下“政治人物交保金最高紀錄”。面對還要再加碼4千萬元的高額交保金，柯文哲妻子陳佩琪在民眾黨秘書長周榆修的陪同下，今一早趕赴第一銀行南門分行領錢，面對媒體提問全程不發一語。



民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌上午受訪時也提到，柯文哲的家人跟民眾黨主要黨公職都持續努力中，今天目標很明確，就是下午5時前籌足追加的保證金4千萬元，把柯文哲救出來。



民眾黨主席柯文哲因涉京華城、政治獻金侵占等案遭起訴，被求刑28年6個月，27日台北地院才剛裁定柯文哲等羈押中5人交保，柯文哲交保金3千萬元，隨後台北地檢署火速針對其中柯文哲、沈慶京、應曉薇及李文宗提抗告，高等法院撤銷北院交保裁定發回更裁，29日下午北院再度召開羈押庭。



台北地院29日下午重開4人羈押庭，晚間11時許裁定柯文哲7千萬元、沈慶京1億元、應曉薇3千萬元、李文宗2千萬元交保，均須配戴電子腳鐐，限制住居及出境出海，除日常家庭生活及工作必要，不得接觸同案被告、證人。



今天一早，民眾黨秘書長周榆修直奔柯文哲家中與其妻陳佩琪會面，對於媒體提問“下午5時前來得及嗎？”周榆修僅回“就努力”；至於“黨主席今天開會？”、“責任額？”等問題則未回覆。約莫20分鐘後，周榆修與陳佩琪步出家門，隨即搭車至第一銀行。