高鐵南延採韓國瑜主張　綠委反稱錯在國民黨

綠委賴瑞隆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月30日電（記者 俞敦平）高鐵南延至屏東的計劃在歷經多年的爭議後，“行政院”日前決定採取“高雄站方案”，此方案與中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜任高雄市長期間提出的主張一致，因而引發國民黨批評民進黨政治掛帥，過去拖延推動該方案是出於政治操作。民主進步黨籍“立委”賴瑞隆今受訪時表示，現行的左營方案是前國民黨籍的“交通部長”毛治國的提案，並批評此案讓高雄發展延宕長達14年。他指出，決定採取高雄方案的考量經濟效益及交通需求，是長遠發展的正確選擇。



“行政院”近日宣布，高鐵南延至屏東的計劃將採“高雄站方案”。這項決策與前高雄市長韓國瑜於任內積極推動的主張相符，國民黨因此指控民進黨過去刻意否決該方案，拖延計劃多年，顯示其政治考量凌駕民意。國民黨籍“立委”陳菁徽指出，當時民進黨政府執意通過“左營方案”，忽視高雄民意，浪費市民五年等待。她批評民進黨“卡韓”，甚至影響高雄的整體發展。



賴瑞隆則對此回應，指出過去方案延宕的關鍵在於2010年國民黨“交通部長”毛治國認為高雄站方案缺乏經濟效益，因此選擇左營方案，導致計劃拖延長達14年。他表示，現在回歸高雄站方案是正確的決定，能有效縮短南高雄居民的通勤時間，提升亞洲新灣區的發展效率，並改善左營地區因車流量過大引發的交通壓力。

