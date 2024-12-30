陳瑩直播阿妹演唱會被批　綠委尷尬回應

綠委林俊憲接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月30日電（記者 俞敦平）民主進步黨籍“立委”陳瑩於29日晚間觀看張惠妹大巨蛋演唱會時，進行約20分鐘的臉書直播，內容包含壓軸演出的多首歌曲與特殊表演畫面。此舉引發輿論撻伐，認為她身為“立法委員”卻違反演出規範，事後雖刪除影片，卻未作任何道歉，遭批評為不尊重法律與他人權益。對此，同黨“立委”林俊憲和鍾佳濱今日受訪時，強調法律與自律的重要性。林俊憲認為如果有做錯應該要公開出來道歉，而鍾佳濱則認為一切就交由主辦單位依規定處理。



陳瑩29日晚間參加歌壇天后張惠妹於台北大巨蛋的演唱會，並於壓軸演出時段透過臉書進行長達約19分鐘的直播。影片內容包括張惠妹演唱經典歌曲《三天三夜》、《別在傷口灑鹽》和《我可以抱你嗎》等，以及其搭乘熱氣球的畫面。這段直播在網路上引發網友痛批，網友紛紛指責其行為不妥，“立法委員”竟帶頭違法”，並質疑其法律意識和對文化活動規範的尊重。



對此，林俊憲受訪時表示，雖然他對陳瑩直播的細節不完全瞭解，但認為作為公眾人物，若行為確實違反規定，應主動道歉。他提到，許多歌迷在偶像面前可能一時過於興奮，但身為“立法委員”，仍需謹守法律與活動規範。



鍾佳濱則從文化活動的角度分析。他指出，現代社會中，使用手機直播已成為常見行為，但多數文化活動的主辦單位都會在演出前提醒觀眾不得錄影或直播。他認為，如果主辦單位已做出相關宣告，那麼觀眾應該依循規定行事。他進一步表示，公眾人物更需自律，瞭解行為可能帶來的影響，並尊重活動的規範與其他觀眾的權益，至於陳瑩違規的處理，應該由主辦單位依規定辦理。