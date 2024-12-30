綠南投鎮長選將率眾爭取回饋　許淑華：尊重

蔡銘軒率眾赴南投縣政府拉白布條請願。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月30日電（記者 方敬為）民進黨籍草屯鎮長候選人蔡銘軒今天率眾到南投縣政府請願，要求縣府標售各鄉鎮土地時，應有建立起回饋機制，將部分比例回饋給鄉鎮市公所，還財於民，他指出，縣府近期標售草屯鎮內土地所得達新台幣30億元，但鎮公所卻分不到半毛，對地方不公平，他當選鎮長將向縣府協調，建立相關機制。



國民黨籍南投縣長許淑華回應，縣府與鄉鎮市公所的財政各自分離，沒有掛鉤，縣府處分的是縣有土地，在資源挹注地方的部分都有按照相關規定及預算編列支應，對於蔡銘軒的訴求她表示尊重，但要提醒，“開拓財源”也是民選鄉鎮市長的能力指標之一，能夠自行開源節流才是好的鄉鎮市長人選。



蔡銘軒30日率草屯、名間、竹山、信義、埔里、南投等鄉鎮市民眾赴南投縣政府廣場拉白布條請願，要求縣政府標售各鄉鎮市土地，應有部分比例回饋地方，包括民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴、蔡銘軒競選總部發言人陳紀衡、縣議員蘇昱誠、名間鄉長陳翰立等人到場聲援。



蔡銘軒指出，縣政府近期標售多筆草屯鎮內土地，包括建設九九峰生態藝術園區、草屯手工藝產業園區、鳥嘴潭人工湖等，標售土地所得將近新台幣30億元，草屯鎮祖宗留下來的土地被變賣，結果草屯鎮民卻一毛也拿不到，鎮公所沒有分配到售地款項，這不只在草屯，全南投縣各鄉鎮市都有類似情形，他要求縣府應建立起回饋機制，還財於民！

