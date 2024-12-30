4千萬籌到了　白委齊聚法院接柯文哲回家

民眾黨黨公職到北院接黨主席柯文哲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月30日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城獎勵容積案，台北地方法院昨夜更裁改新台幣7千萬元交保，追加4千萬元。柯文哲妻子陳佩琪今天上午緊急跑銀行籌措保金，預計午後會來到台北地方法院為柯文哲辦交保。民眾黨籍“立委”吳春城、陳昭姿、林國成、張啟楷及麥玉珍也都來到北院要接柯文哲。



柯文哲涉京華城等案，26日遭台北地檢署以圖利、收賄等罪名起訴，求刑28年6個月。柯文哲27日以新台幣3千萬元交保，雖後檢方提出抗告，台北地方法院29日下午重開羈押庭，深夜11時更裁柯文哲改以7千萬元交保，並以電子腳鐐監控。



陳佩琪今日上午已經籌足加保金額4千萬元，預計中午過後會來到台北地方法院替柯文哲辦交保。



民眾黨籍“立委”吳春城、陳昭姿、林國成、張啟楷及麥玉珍，以及民眾黨籍台中市議員江和樹中午也都陸續來到北院準備迎接柯文哲，由於明天就是跨年夜，他們希望柯文哲在家過年，並請陪伴在重病的父親柯承發身邊。



吳春城受訪表示，保釋金已經籌齊了，程序正在處理中，我們黨公職會陸續到場迎接柯文哲，追加4千萬元保金，點交時間可能會比1小時還長。柯文哲妻子陳佩琪也在前來台北地方法院的路上。



江和樹受訪指出，法官的想法是，保釋金要是屬於柯文哲的錢，不然也擔心用別人的錢交保，柯會不會逃跑。不過柯文哲一切都配合法院的要求，柯現在最掛念的就是老父親柯承發，柯承發還在等柯文哲，大家都有父母，我們旁人看了很不捨。