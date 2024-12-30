柯建銘指韓國瑜“違憲”亂政　提三要求揚言提告

民進黨團總召柯建銘。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月30日電（記者 俞敦平）民進黨“立院”黨團30日召開記者會，針對中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜延遲將通過的《選罷法》、《財劃法》送交賴清德公告一事，提出強烈譴責。總召柯建銘對韓國瑜提出三項要求，限其立即處理，否則將提告並發動罷免行動，直指韓國瑜是“地下院長”國民黨團總召傅崐萁的傀儡。



民進黨“立院”黨團30日於黨團記者室召開記者會，總召柯建銘主持，幹事長吳思瑤和書記長蔡易餘出席。



民進黨“立法院”黨團今於黨團記者室召開記者會，針對國民黨“立法院”黨團近期在法案處理上的爭議，表達強烈不滿。柯建銘指出，12月20日“立法院”已三讀通過《選罷法》、《財劃法》與《憲訴法》，依據“憲法”第72條規定，應於十日內送交“總統”公告。然而，至今僅《憲訴法》完成公告，《選罷法》與《財劃法》卻因國民黨召委徐欣瑩及陳玉珍分別發出公文，要求延緩咨請程序，導致公告作業被拖延。



吳思瑤質疑，召委以一紙公文便能阻擋法案公告，完全不符合“憲法”精神。她批評國民黨操控“立法院”議事程序，呈現“要快就快，要緩就緩”的不合理狀況，並直指背後有“地下院長”傅崐萁操縱。書記長蔡易餘補充，國民黨在立法過程中強行推動法案，未經充分討論與協商，現在又“違憲”拖延公告，顯示其內部混亂與黑箱作業。



民進黨團總召柯建銘在最後表明，韓國瑜的行為已構成違法“違憲”，並提出三項要求以釐清責任，捍衛憲政秩序。

