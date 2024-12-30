柯指定黃國昌接班　藍委析有利藍白合作

藍委王鴻薇受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月30日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城獎勵容積案，台北地方法院昨夜更裁改新台幣7千萬元交保，追加4千萬元，柯在法庭上拋出震撼彈，宣布請辭民眾黨主席，由“立院”黨團總召黃國昌幫忙。對此，中國國民黨籍“立委”王鴻薇向中評社表示，國民黨團和民眾黨團在“立院”合作是順暢的，基本上有共同目標，就是強力監督執政黨，黃主導民眾黨務對未來的藍白合作會比較有利。



王鴻薇說，但如果要談到2026縣市長選舉的部分，則是言之過早，因為民眾黨目前8位不分區“立委”是不是任滿2年後，統統都去投入縣市長選舉，看起來民眾黨內還有歧異，所以這部分要等他們比較確定狀況之後再來談。



國民黨籍“立委”徐巧芯受訪時也說，“立法院”裡國民黨和民眾黨堅實的合作並不會改變，尤其在民生法案上會繼續共同來推動，不會因為柯文哲案就有所推遲，這樣才能對得起所有百姓的託付。



柯文哲涉京華城等案，26日遭台北地檢署以圖利、收賄等罪名起訴，求刑28年6個月，27日以新台幣3千萬元交保，雖後檢方提出抗告，台北帝方法院29日下午重開羈押庭，深夜11時更裁柯文哲改以7千萬元交保，並以電子腳鐐監控。

