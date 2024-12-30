柯建銘砲火全開　嗆傅嗆韓宣布全面啟動罷免

民進黨團總召柯建銘。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月30日電（記者 俞敦平）民進黨“立院”黨團總召柯建銘在今日的記者會中猛烈抨擊多位藍營高層，指中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜的公然違法“違憲”，並稱要罷免韓國瑜讓地下院長傅崐萁得以上位沐猴而冠。他稱，國民黨的行為已經超越了法律的界限，將對台灣的民主構成威脅，並宣佈民進黨將啟動全面罷免程序。他更痛批，國民黨早已放棄執政，將台灣當作籌碼交換利益，並預告國民黨將兵敗如山倒，死路一條。



民進黨“立院”黨團30日於黨團記者室召開記者會，總召柯建銘主持，幹事長吳思瑤和書記長蔡易餘出席。



柯建銘表示，“立法院”日前三讀通過了選罷法、“憲法”訴訟法與財劃法，但國民黨持續利用程序上的拖延與技術性手段，阻撓法案進入公告程序，試圖削弱民主法治。他更直指，韓國瑜身為“立法院院長”，竟屈從於國民黨內部壓力，未能完成應有的行政程序，甚至不依法公告已通過的法案。他指韓國瑜的這種行為已經觸犯“憲法”，必須承擔其後果。



談及傅崐萁，柯建銘語帶嘲諷地形容他是國民黨勢力的操盤手，並諷刺地預測，國民黨內部似乎已為傅崐萁準備好“立法院長”的桂冠來讓他沐猴而冠。柯建銘認為，國民黨此舉目的明顯，就是藉由“違憲”違法的方式阻止選罷法的落實，藉此維護其政治利益，甚至可能對未來的罷免案造成影響。

