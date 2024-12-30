屏東議長周典論：鄭文燦才押47天公平嗎？

國民黨籍屏東縣議長周典論涉以新台幣500萬元為鴻海創辦人郭台銘收購參與大選連署書，一審被判4年有期徒刑，之前被羈押7個月。他痛批司法不公。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東12月30日電（記者 蔣繼平）台北地方法院29日更裁台灣民眾黨主席柯文哲新台幣7千萬元交保，必須再籌4千萬元。中國國民黨籍屏東縣議長周典論今天受訪時表示，柯文哲遭押4個月，他自己才剛被押7個月出來，同感司法不公，對此相當不滿，“鄭文燦才押47天公平嗎？”另外，周典論8月曾動手術裝心臟支架，今天看起來氣色不錯，周也感謝外界關心。



周典論涉以新台幣500萬元違法助郭台銘參選2024收購連署書，去年12月底遭屏東地檢署偵辦起訴，收押逾7個月，7月12日被屏東地方法院裁定以新台幣150萬元交保。屏東地院8月27日一審宣判認定周典論行為屬實，判處4年有期徒刑、併科罰金500萬、褫奪公權6年。周典論對於判決結果感到遺憾，將提出上訴捍衛清白。



對此，周典論今天出席國民黨屏東縣黨部“支持財劃法修正案座談會暨記者會”，受訪簡短表示，他對於柯文哲遭押4個月感到相當不滿，他自己也遭押7個月，他認為都是面臨司法不公。相較於前海基會董事長鄭文燦在桃園市長任內被控在市地重劃案中涉貪收賄新台幣500萬元，遭收押47天後，8月28日以2800萬元交保。對此，周典論受訪言談中也提到“真的很不公平”。



患有心血管疾病的周典論，今年7月中旬交保後檢查發現心臟血管阻塞，8月又因突然心臟刺痛做緊急手術，放置兩支心臟支架，術後一個月身體已改善並慢慢適應，近期已開始跑許多行程。周典論受訪時也說最近身體還算不錯，有動手術裝心臟支架後真的有差，感謝各界關心。