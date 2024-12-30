陳佩琪蒼白現身法院　為柯文哲交保

陳佩琪面色蒼白，在白委陳昭姿、麥玉珍一左一右挽著，才有辦法前行。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月30日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積案被起訴求刑28年6個月，台北地方法院昨晚更裁以新台幣7千萬元交保，追加4千萬元。柯文哲妻子陳佩琪今日下午1時40分現身北院，準備替柯文哲辦理交保程序。陳佩琪面色蒼白神情低落，還要民眾黨籍兩位女“立委”陳昭姿、麥玉珍一左一右挽著，才有辦法前行。



柯文哲涉京華城等案，26日遭台北地檢署以圖利、收賄等罪名起訴，求刑28年6個月。柯文哲27日以新台幣3千萬元交保，檢方提出抗告，台北帝方法院29日下午重開羈押庭，深夜11時更裁柯文哲改以7千萬元交保，並以電子腳鐐監控。



陳佩琪今日上午已經籌足加保金額4千萬元，中午1時40分抵達北院填寫交保保證書，陳下車能看到他面色蒼白，神情低落，陳昭姿、麥玉珍一左一右挽著，才有辦法前行。



大批民眾黨“立委”也都到場陪同辦理交保手續，唯獨不見民眾黨籍“立委”黃珊珊。



陳佩琪填寫保證書後，緊接著要轉去銀行繳交加保金額4千萬元，最後再把繳款收據交回北院，柯文哲才能被保釋，力拚在傍晚5時交保截止前將柯文哲帶回家。