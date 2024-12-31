林育先：民眾黨團結就是柯文哲最大的後盾

民眾黨屏東縣黨部主委林育先。（中評社 資料照） 中評社屏東12月31日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨主席柯文哲陷入司法訴訟，29日宣布將請辭黨魁，並指定不分區“立委”黃國昌幫忙。民眾黨屏東縣黨部主委林育先接受中評社訪問表示，因為需要讓柯順利出來及替自己發聲，加上無法接觸的證人有很多黨公職人員，都需要理性看待，不能只用支持者接不接受來看待。他認為，就看柯接下來希望怎麼做，大家都會全力支持配合，民眾黨只要團結，就是柯最大的後盾。



林育先，義守大學資訊工程系管理組博士。曾任國民黨屏東縣黨部代理主委、書記長，2022年從藍營轉投白營，擔任民眾黨屏東縣黨部主委至今。



對於柯文哲表達辭黨主席，黨內人士憂心可能會遇到許多支持者反彈或不接受。林育先呼籲支持者需要理性看待這件事，畢竟攸關到交保一事必須取信於法官，無法單方面只用支持者不願意來看待，他認為，第一，需要讓柯文哲能夠順利交保在外面，第二，讓柯可以為自己發聲，捍衛自己的清白。



柯文哲有提到對黨務運作會有影響，林育先認為，這點可能是正確的，因為柯文哲交保後有80幾個證人不能接觸，這些很多是黨公職人員，因為政黨還是有其價值與功能性，若政黨無法正常運作，這就是一個必須很嚴肅看待的事情，所以柯的疑慮確實有其正確性，就看柯怎麼向大家說明。

