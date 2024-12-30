遭沈慶京指控索賄　高雄市副市長林欽榮提告

高雄市副市長林欽榮。（中評社 資料照） 中評社高雄12月30日電（記者 蔣繼平）威京集團主席沈慶京涉京華城容積獎勵案行賄時任台北市長的台灣民眾黨主席柯文哲等，沈慶京在庭訊時咬出前台北市副市長、現任高雄市副市長林欽榮不斷透過“白手套”勒索，但他未同意。對此，林欽榮今天再次發聲明強調，他一再被沈慶京誣陷索賄，已委任律師提出刑事告訴，堅決捍衛個人清譽。



林欽榮30日透過新聞稿表示，北檢起訴書清楚指出，他身為都委會主席，與前北市都發局長林洲民立場一致，在2017年12月都市計劃審查過程中，與會都委會委員也都同意林洲民及都發局意見，反對威京集團主張的永久保障120，284平方公尺（換算容積率約679%）。後來該案容積暴增到840%，是林欽榮2018年12月請辭離開台北市府之後的事，與他一概無關，林欽榮在作證時皆已清楚說明。



林欽榮在聲明稿中指出，京華城容積在2015年12月“監察院”先糾正在先，接續北市都發局根據“監察院”的糾正意見（容積率560%），在公展計劃書中僅同意容積率560%，明確反對增加至120，284平方公尺的樓地板面積（679%）。



林欽榮在聲明稿最後也強調，他任職台北市府期間，一路捍衛市民公益，不屈服於財團壓力。對於沈慶京在庭訊時一再誣陷其索賄，散播不實資訊，他除予以嚴厲譴責，也委任律師提出刑事告訴，追訴到底，捍衛個人清譽。