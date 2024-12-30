民調變？賴清德執政不滿意升至39.2%

民調顯示，不滿意賴清德執政表現者達39.2％，相較上月大增4.3％，是賴就任以來新高。（美麗島電子報提供） 中評社台北12月30日電／《美麗島電子報》30日公布最新民調，從最新的數據中可以看到，對於賴清德的執政表現，有53.4%的民眾滿意，相較上月稍減0.3個百分點。但不滿意者39.2%，相較上月大增4.3%，不滿意賴清德執政表現達到就任以來的新高。



根據《美麗島電子報》30日的民調，有54.4%的民眾信任賴清德，其中有18.8%很信任、35.6%還算信任，總體來說比起上個月減少了1.4%。不過有36.3%的民眾不信任賴清德，其中17.2%很不信任、19.1%有點不信任，總體來說比起上月則增加了2.1%。



而賴清德的執政表現，有53.4%的民眾滿意，其中13.4%很滿意、40.0%還算滿意，相較上月總體稍減0.3個百分點。但不滿意者則39.2%，其中17.9%很不滿意、21.3%有點不滿意，總體相較上月大增4.3%，而這是賴清德執政表現達到就任以來，不滿意度的新高。



經交叉分析的結果可以看到，台灣民眾黨支持者與泛藍民眾不滿意賴清德（77.5%與74.0%）的多於滿意。其餘各群民眾大多數傾向滿意賴清德執政，尤其雲嘉南與高屏、或70歲以上、或國中以下學歷、或泛綠民眾等群約超過6成滿意。至於中立民眾41.9%滿意、41.2%不滿意，態度非常分歧。



本次民調是在2024年12月24日至26日，對設籍台澎金馬22個縣市年滿20歲的民眾進行訪問，成功完訪1074人（住宅電話754人、行動電話320人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。