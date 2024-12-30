柯文哲微笑走出北院　揮手向媒體致意

民眾黨主席柯文哲揮手向媒體致意。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月30日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨主席柯文哲今日下午3時42分完成交保步出台北地方法院。柯妻陳佩琪在身旁輕輕挽著柯，神色明顯放鬆不少。柯文哲微笑走出法院，並揮手向媒體致意，雖然在法院待了將近24小時，未顯露疲態。



台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城獎勵容積案，原本台北地方法院裁定以新台幣3千萬元交保，檢方抗告成功，昨天下午3時重開羈押庭，最後法院在昨天深夜更裁柯文哲以7千萬元交保，追加4千萬元。陳佩琪今天一早就在民眾黨秘書長周榆修陪同下，前往銀行領錢，再加上民眾黨公職協助，總算湊到4千萬元，把柯文哲保出來。



柯文哲昨天下午3時到台北地方法院開羈押庭，直到今天下午3時42分完成交保程序走出北院，又在法院待了24小時。不過柯文哲步出法院時神情輕鬆，並揮手微笑對媒體致意，在司法攻防下，未顯出任何疲態。



柯文哲雖然被法院裁定需要裝設電子腳鐐監控，不過在行動上並無明顯異樣。



陳佩琪今天下午至北院替柯文哲辦理交保程序時，原本面色蒼白，還要旁人攙扶才能前行，不過在接到柯文哲後，陳佩琪放下心中大石，氣色瞬間好了許多，挽著柯文哲的手帶丈夫回家。