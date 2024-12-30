江啟臣台中市區設服務處　支持者喊市長好！

“立法院副院長”江啟臣在台中市區成立服務據點。（中評社 方敬為攝） 中評社台12月30日電（記者 方敬為）中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣今天下午在台中市北區與“立委”黃健豪、市議員陳政顯共同成立聯合服務處。江啟臣的選區在縣區山城，到市區設服務處，被外界聯想是2026台中市長選舉佈局。



江啟臣表示，身為“立法院副院長”，選民服務不分選區，希望與地方民代合作，擴大服務量能。現場支持者高喊“市長好！”，黃健豪也公開表示，期待江啟臣更上層樓。



江啟臣、黃健豪、台中市議員陳政顯30日下午在北區大德街舉辦聯合服務處揭牌典禮，這是江繼先前與藍委羅廷瑋在台中市南區設立聯合服務處之後，第二個在市區設立的聯合服務處，地點選在陳政顯議員服務處空間設立，現場湧入近百人共襄盛舉。台中市長盧秀燕也贈送祝賀花籃，表示祝福。



江啟臣表示，幾個月前他與選區在台中市北區的陳政顯議員、黃健豪委員討論，在北區設置聯合服務處，希望能夠擴大藍營在台中地方的服務，他身為“立法院副院長”，選民服務不分選區，希望地方服務能夠照顧到每一個角落，透過中央、地方民代的連線，相信對地方建設的發展能起到正面助益。



江啟臣提到，北區在台中市29個行政區當中，是人口第七大區，有14.3萬人，人口密度相當高，透過聯合服務處的設立，可以更貼近地方民眾的需求。期待新的一年比今年更好，未來的服務能夠比現在更加擴大，然後更加的紮實，讓台中市民能夠擁有更好的服務品質，讓幸福的台中能夠延續下去。



黃健豪致詞表示，他與陳政顯議員、江啟臣副院長組成“台中正好、幸福啟程”連線，透過中央、地方民代共同協力，建設大台中，他個人很樂見三人連線能夠延續下去，且不僅止於此，期待未來江啟臣“更上一層樓”，三人的連線配合會更有力，希望大家支持江啟臣。

