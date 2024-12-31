中評關注：江啟臣台中市區插旗　雙重意義

台中市議員陳政顯（左起）、“立法院副院長”江啟臣、“立委”黃健豪成立聯合服務處。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月31日電（記者 方敬為）中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣30日在台中市北區與藍委黃健豪一同成立聯合服務處，宣布擴大服務範圍，從原先的山城選區，延伸至市區，此舉有雙重意義，首先是為了參選2026台中市長布局，其次是與藍委相互支持，避免明年綠營發動罷免潮波及地方選情。



江啟臣、黃健豪、台中市議員陳政顯30日舉辦聯合服務處揭牌典禮，這是江啟臣繼先前與藍委羅廷瑋在台中市南區設立聯合服務處之後，第二個在原市區設立的聯合服務處。



江啟臣表示，將透過與市區民意代表聯合服務據點的形式，擴大服務範圍，希望選民服務不再侷限在選區內，未來並會持續在大台中其他行政區，與地方民意代表合作設立聯合服務處。



現任國民黨籍台中市長盧秀燕兩任將屆滿，江啟臣被視為代表國民黨參選2026台中市長的熱門人選，近期在大台中地區跑透透，先前已在各行政區招兵買馬，部署服務人員，如今進階到設置服務據點，布局意味濃。



由於民進黨可能的台中市長選將，綠委何欣純、蔡其昌近期也動作頻頻。何欣純除了與多位民進黨籍市議員合掛看板，上個月還跨出選區到市區舉辦大規模親子藝文活動，爭取曝光。

