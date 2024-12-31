廖學廣：對柯窮追猛打 賴對政權延續有焦慮

民進黨創黨元老、前“立委”廖學廣。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月31日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城等案遭起訴、求刑28年6個月，保釋金高達新台幣7千萬元天價，引發關注。民進黨創黨元老、前“立委”廖學廣接受中評社訪問表示，柯預料難東山再起，但值得注意的是檢調對柯窮追猛打的程度不合常理，當中顯示出，賴對政權延續的焦慮，近來包括其宣稱以“更大民主”解決民主紛爭，加上瓦解民眾黨勢力等，或是為確保順利連任的舉措。



廖學廣，現年70歲，台灣大學法律系畢業，曾任民進黨第1屆中央訓誡委員、兩屆台北縣議員、汐止鎮長、兩屆“立委”和一屆“國民大會代表”。是民進黨創黨元老。



柯文哲涉京華城等案，26日遭台北地檢署起訴，求刑28年6個月，27日以新台幣3千萬元交保，檢方提出抗告，台灣高等法院29日發回台北地院更裁，當天深夜裁定加高保釋金達新台幣7千萬元，並增設配戴電子腳鐐、手機報備等條件。保釋金額之高，引起各界議論。檢方隨後還二度抗告。



針對柯文哲案相關政治效應，廖學廣表示，柯深陷司法爭議，預料未來難以東山再起，民眾黨在柯失勢後，要如何維持既有能量，將是一大挑戰，民眾黨後續是因此而越挫越勇，或者面臨泡沫化，還有待觀察，但可以確定的是，白營的影響力將大不如前，甚至2026九合一選舉可能都難以有好的表現，更遑論在2028年大選有所發揮。



廖學廣認為，從民進黨政府偵辦柯文哲案的過程，還有手法，許多面向有超出常理甚至不符合比例原則的情況，很明顯是要對柯窮追猛打，要瓦解民眾黨勢力，民眾黨一旦倒下，對執政的民進黨來說，就是剷除一道阻力，這背後也顯示出，賴清德對能否連任存有焦慮感，才必須以非常手段行事。

