柯建銘向韓國瑜下通牒　揚言罷免院長

民進黨“立院”黨團總召柯建銘。（民進黨團臉書） 中評社台北12月30日電／“立法院”12月20日完成《“憲法”訴訟法》、《選舉罷免法》、《財政收支劃分法》修法三讀，但“立法院”卻只送出憲訴法。“立法院”民進黨團30日表示，內政、財政委員會召委徐欣瑩、陳玉珍發文要求選罷法、財劃法，延緩咨請“總統”公布，“立法院長”韓國瑜交議事處處理。民進黨團總召柯建銘說，選罷法和財劃法並沒有送出，覆議程序如何進行？接下來會發動罷免“立法院長”。



《中時電子報》報導，柯建銘說，已對韓國瑜提出三個要求，第一就是韓國瑜今下午到“立法院”要馬上處理；第二，若不處理將要馬上提告違法“違憲”，包括傅崐萁、韓國瑜，還有秘書長周萬來、議事處處長、陳玉珍與徐欣瑩；第三，發動罷免讓傅崐萁扶正。柯建銘強調，民進黨一定會竭盡所能阻止藍白亡“國”滅台、引狼入室。



柯建銘說，昨天下午他很納悶，到底3法有無送到“總統府”、“行政院”，因為“政院”須對3法提出覆議案，經過“立法院”表決處理，覆議案不過，“行政院長”必須要副署，並送“總統府”公告，才能展開暫時處分、“釋憲”程序。



柯建銘指出，當天三法一起處理，“行政院”只有在12月24日收到“憲法”訴訟法，“政院”26日院會表示三案要一起覆議、“釋憲”、暫時處分，民進黨團負責選罷法及“憲法”訴訟法，“行政院”必須負責送覆議案，“憲法”程序完成後“總統”才公告，一定遵守“憲法”。



柯建銘說，至於後續人民要罷免，當然要照法律及“憲法”規定，罷免要不要身分證，等覆議結束後，就暫時處分，“當然免身分證”，提前準備，2月1日開始發動。



柯建銘質疑，選罷法、財劃法還沒公告，覆議程序如何進行？把民進黨卡死，國民黨讓程序亂掉，造成糾紛與衝突。柯指控，韓國瑜昨天回答說，因為2個召委說選罷法與財劃法暫不公告，但“憲法”第72條寫得非常清楚，“立法院”法律案通過後，送“總統”及“行政院”，“總統”應於收到後10日內公布之，“行政院長”卓榮泰一定副署。



柯建銘說，國民黨佔領主席台，到院會三讀通過，竟然可以不公告？既違法又“違憲”，“公然違法“違憲”的韓國瑜可以不下台嗎？”“立法院”地下院長是傅崐萁，請傅崐萁沐猴而冠，一起罷免韓國瑜，乾脆讓傅崐萁扶正。



民進黨團幹事長吳思瑤批評，召委一紙公文就可以延緩咨請“總統”公布，之前審議為何要這麼急，完全邏輯不通，選擇性公告，要強力譴責。