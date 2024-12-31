許淑華體驗數位輔助教育　與學生朗誦李白詩

南投縣長許淑華與小學生一同體驗數位學習課程。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月31日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華上任以來積極打造“智慧校園”，30日在草屯鎮炎峰小學宣布“一師一載具、生生有平板”計劃啟動，目標配給全縣中小學教師、學生教學用平板電腦，推行數位輔助教育普及化，許淑華並體驗使用平板電腦學習唐詩，與同學一起朗讀李白的《早發白帝城》，透過數位科技，馬上學習詩意、歷史等，文學結合史地。



許叔華表示，數位化時代來臨，為了讓學校老師更有效的教學，提升學生學習成效，“教育部”自2022年推動中小學數位學習精進方案，推動“生生有平板”政策，迄今全台行動載具的配發方式僅偏遠地區學校老師及學生為1人1機，非偏遠地區則依學校班級數6分之1配發，不是每個師生都有機會使用。



許淑華說，在她就任縣長後，看到南投縣不論是老師在使用數位教學，或孩子在使用平板學習過程，老師相較以往教學更輕鬆活潑，也能看見孩子學習的差異性，更能因才施教，透過數位化情境式的互動教學，孩子學習品質更好，也能透過整體數據呈現，了解孩子的學習表現。但南投縣大校常因平板不夠用的狀況，造成老師數位教學及學生數位學習的困擾。



許淑華表示，為提升全縣校園教學及學習品質，縣府今年啟動“一師一載具、生生有平板”計劃，要讓全縣中小學每一位老師和每一位學生，不分地域都能夠在數位時代擁有平等且高品質的數位學習資源，裨益多元教學。