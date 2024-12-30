花蓮“親不知子海上古道”　元旦免費入園　

花蓮縣豐濱鄉景點“親不知子海上古道”，元旦將免費開放園區未因地震受損的區域。（豐濱鄉公所提供） 中評社花蓮12月30日電／花蓮縣豐濱鄉景點“親不知子海上古道”園區設施，東臨太平洋，吸引許多遊客，就連天后蔡依林也造訪過，卻因403花蓮地震受損嚴重，鄉公所封園維修。1月1日將免費開放未受損區域，讓民眾迎接元旦日出。而園區最熱門的海上古道，至今仍不時有落石，考量安全暫不開放。



“親不知子海上古道”由豐濱鄉公所2017建設完工後對外開放，以鋼骨結構與強化玻璃，沿著海上懸崖峭壁垂直興建完成約20公尺長的海上透明步道，近年已成為旅人蔚為風潮的花蓮旅遊打卡聖地。



403花蓮大地震後餘震頻繁，親不知子海上古道園區設施受損嚴重，古道入口處遭土石掩埋，不僅架在臨海峭壁的玻璃棧道多處破裂，甚至防落石護網也損壞斷裂等，目前僅開放外圍廁所、園區入口處一帶，供遊客休憩。



豐濱鄉公所表示，親不知子海上古道東面廣大的太平洋，非常適合迎接新年第一道曙光。1月1日當天清晨4時，將免費開放民眾入園賞海景、看日出，開放區域包含停車場、小公園、廁所與周邊震後未受損的地方。



至於親不知子海上古道最熱門的路段，包括架設在海拔高度約40公尺臨海峭壁古道與隧道等，因持續有落石，目前仍然封閉，鄉公所正積極爭取經費維修。



“親不知子海上古道”位於海岸山脈的懸崖峭壁上，過去新社部落與磯崎部落往來聯絡的古道，其中一段便需沿著這段峭壁前行。相傳過去有一部落婦人，揹著孩子行經這段古道時，因木橋無繩索，只能依靠攀附峭壁生長的藤向前行走，婦人過度緊張，過了古道才發現孩子已經不見了，故取名為“親不知子古道”。



整個親不知子天空步道分成二段，一段是原有古道透過水泥加固、拓寬。另一段懸空的懸崖，地面鋪上強化玻璃，可輕易看到腳下斷崖和海浪拍打岩岸，讓遊客試膽體驗。

