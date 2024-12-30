柯建銘轟　藍：暫緩公告雙法防綠提緊急處分

國民黨團書記長林思銘。（中評社 資料照） 中評社台北12月30日電／民進黨“立法院”黨團指中國國民黨“立法院”黨團延緩咨請賴清德公布《選舉罷免法》、《財政收支劃分法》，公然“違憲”。國民黨團書記長林思銘今天受訪表示，為避免民進黨利用時間差，先公布選罷法、財劃法，後公布《“憲法”訴訟法》，利用“總統府”收到案子後10天內要公告的空窗期，由“憲法”法庭對兩法做緊急處分。



林思銘進一步解釋指出，如果選罷法、財劃法公布在先，將適用舊的“憲法”訴訟法，不受新修正的“憲法”訴訟法，大法官現有總額10人以上參與“憲法”法庭評議，且“違憲”宣告人數不得低於9人的限制，民進黨可以在聲請“釋憲”後，並利用賴清德收到案子後10天內要公告的空窗期，交由“憲法”法庭對選罷法、財劃法裁定暫時處分。



“立法院”會20日在朝野激烈攻防後，三讀修正通過選罷法、“憲法”訴訟法及財劃法。民進黨“立法院”黨團今天表示，“立法院長”韓國瑜僅憑2位“立法院”委員會召委的公文，就延緩咨請公布選罷法、財劃法，公然違法“違憲”，民進黨團要求“立法院長”韓國瑜依法處理，否則明天提告，並發動罷免“立法院長”韓國瑜。



林思銘30日受訪指出，國民黨團之所以對選罷法、財劃法提出延緩公布，一方面是因為目前“立法院”仍在審查選罷法關於罷免票高於當選票的“加1版本”，待“立法院”表決後，一起公布選罷法，以及先讓“立法院”通過2025年度總預算案，在沒有預算重編的疑義後，再公布財劃法。



林思銘表示，提出延後公布，也是要避免民進黨政府利用時間差，先公布選罷法、財劃法，再公布憲訴法。



國民黨團人士指出，相關法令僅說“立法院”送法案給“總統府”，“總統”收到後10天內要公告，並沒有說“立法院”幾天內要送交“總統府”。且過去也有延緩公布的例子，“立法院”在1997年10月31日將“肅清煙毒條例”三讀修正為“毒品危害防制條例”，當時為了等子法上路，拖了半年，於1998年5月20日才送“總統府”公告。